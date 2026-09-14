Diese neuen Straßenbaustellen kommen in Graz auf Sie zu

Sie hatten nie Ferien – zum Schulstart krempeln Bauarbeiter ab dem 14. September an weiteren Standorten in Graz die Ärmel hoch: Was Autolenker wissen müssen.

Andritzer Reichsstraße 32a: Weil eine Fernwärmeleitung erneuert werden muss, wird der Verkehr vorübergehend händisch geregelt – von 14. September bis 2. Oktober.

Auersperggasse 5–17: Hier macht eine Kanalsanierung die Regelung des Verkehrs durch einen Posten notwendig – von 14. September bis 30. Oktober.

Karl-Morre-Straße: Gegenüber der Hausnummer 80 wird eine Gasleitung entfernt. Die Folge? Richtig geraten – der Verkehr muss händisch geregelt werden. Von 14. September bis 2. Oktober.

Rannachstraße 98: Hier sorgen Hangsicherungsarbeiten dafür, dass die Rannachsperre während der Bauarbeiten (stets von 8 bis 17 Uhr) komplett gesperrt wird. Für Autofahrer wird eine Umleitung via St. Veiter Straße/Schirmleitenstraße eingerichtet.

Sternäckerweg/Ostbahnstraße: Beim Kreisverkehr werden sowohl der Gehsteig als auch die Fahrbahn saniert. Also regelt auch hier ein Posten tagsüber den Verkehr – von 14. September bis 2. Oktober.