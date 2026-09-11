Grazer Gewalttat: 24-jährige Getötete wollte Schwester beschützen

Nach der Gewalttat in Graz Anfang September sind erst wenige Details bekannt. Nun liegen der Kleinen Zeitung aber nähere Informationen zu den Hintergründen vor.

Es ist der vierte Frauenmord in der Steiermark, der sich Anfang September in einer Grazer Innenstadtwohnung abgespielt hat. Eine 24-Jährige wurde getötet, erlag noch vor Ort ihren schweren Verletzungen. Der Schock in der Stadt sitzt tief. Details zu der Tat sind kaum bekannt. Lediglich dass es sich bei dem Tatverdächtigen um den 23-jährigen Bruder des Lebensgefährten handelt, wird von der Polizei bestätigt. Der Tatverdächtige ist geständig.

Nun liegen der Kleinen Zeitung nähere Informationen zum Tathergang und zu den Hintergründen vor. Zwischen dem 23-Jährigen und der 24-Jährigen soll es schon länger Streit gegeben haben, denn der Tatverdächtige soll mit der 14-jährigen Schwester des Opfers geflirtet haben. Die 24-Jährige wollte ihre Schwester schützen und ihn von ihr fernhalten.

Über Dachflächenfenster in Wohnung eingedrungen

Am Tag der Tat soll der 23-Jährige, der psychische Probleme haben soll, schließlich über den Balkon und ein Dachflächenfenster in die Wohnung eingedrungen sein. Als er bemerkte, dass sich die 24-Jährige im Schlafzimmer befand, soll er die Türe mit einem Hammer eingeschlagen haben. In weiterer Folge soll es zu Handgreiflichkeiten zwischen den beiden gekommen sein, ehe der Tatverdächtige mit dem Hammer auf die junge Frau eingeschlagen haben soll.

Kurz nach der Tat wurde der 23-Jährige von der Polizei im Stiegenhaus festgenommen. Die Polizei wurde über einen telefonischen Notruf alarmiert. Der 23-Jährige sitzt in Untersuchungshaft.