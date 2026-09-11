Aus Geldnot gehandelt: Junge Dieseldiebe in Kärnten geschnappt

Zwei junge Männer wurden in Villach festgenommen, nachdem sie seit Juli nachts Treibstoff aus abgestellten Lkw abgezapft hatten.

Am 1. September erstatteten zwei Lkw-Fahrer Anzeige, dass schon seit Juli mehrmals Dieseltreibstoff aus ihren abgestellten Fahrzeugen in Villach über Nacht aus den Tanks abgezapft worden sein soll. In der Nacht auf Freitag, etwa um Mitternacht, sahen sie zwei unbekannte Männer, wie sie sich an die geparkten Lkw anschlichen. Sie riefen sofort die Polizei und die konnte die Diebe auf frischer Tat ertappen.

Die Männer flüchteten zu Fuß, konnten aber bereits nach kurzer Fahndung gefunden und vorläufig festgenommen werden. Beide waren geständig aus Geldnot die Treibstoffdiebstähle begangen und für ihre eigenen Fahrzeuge verwendet zu haben. Bei den Tatverdächtigen handelt es sich um einen 17 und einen 20 Jahre alten Mann. Beide stammen aus dem Bezirk Villach Land. Die Erhebungen sind noch nicht abgeschlossen.