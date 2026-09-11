Unfall auf der A2: 23-Jährige krachte mit Auto in Lkw

Am Donnerstagabend kam es auf der A2 bei Laßnitzthal in Richtung Wien zu einem Unfall. Eine 23-Jährige wurde dabei verletzt. Der Lkw-Fahrer blieb unverletzt.

Zu einem Unfall ist es am Donnerstagabend auf der A2 Richtung Wien auf der Höhe Laßnitzthal im Bezirk Weiz gekommen. Um kurz nach 21 Uhr fuhr eine 23-jährige Frau mit ihrem Auto auf der dritten Spur, als sie die Kontrolle über das Auto verlor. Sie geriet ins Schleudern und prallte in weiterer Folge gegen einen Lkw.

Die Frau musste laut Polizei von der Freiwilligen Feuerwehr Nestelbach und dem Roten Kreuz aus dem schwer beschädigten Auto gerettet werden. Sie wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades ins LKH Weiz eingeliefert. Der Lkw-Lenker blieb unverletzt. Die ersten beiden Fahrstreifen mussten bis 22.30 Uhr gesperrt werden. Es kam laut Polizei zu leichten Verkehrsbehinderungen.