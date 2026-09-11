Festnahme nach Lovescam: Geldübergabe an Bahnhof in Kärnten

Völkermarkterin wurde nach monatelangem Chat mit Chirurg skeptisch und rief die Polizei. Bote der Betrüger wurde am Bahnhof festgenommen.

Am Freitag erstattete eine Frau aus dem Bezirk Völkermarkt die Anzeige, dass sie die Polizei für eine Geldübergabe als Sicherheit benötige. Sie solle das Geld an einen Boten übergeben, mit dem ein Treffpunkt vereinbart wurde. Die Frau teilte mit, dass sie seit etwa drei Monaten via soziale Medien und Messenger-App im Kontakt mit einem Mann sei, der sich als Chirurg ausgab. Er solle im Jemen arbeiten. Um zu ihr nach Österreich zu kommen, müsse er sich dort freikaufen.

Nachdem der Mann immer mehr Druck auf sie ausübte, wurde die Übergabe von einigen Tausend Euro vereinbart. Die Frau blieb jedoch misstrauisch und rief die Polizei. Am vereinbarten Übergabeort, einem Bahnhof im Bezirk Völkermarkt, konnte die Polizei schließlich einen 31-jährigen Mann aus Wien festnehmen. Er zeigte sich sofort geständig und gab an, seit zumindest zwei Jahren mehrere derartige Taten als Bote für eine Tätergruppe begangen zu haben. Der Mann wurde in die Justizanstalt Klagenfurt eingeliefert. Die Erhebungen sind noch nicht abgeschlossen.