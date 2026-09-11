WM-Finale 2030 soll in Marokko stattfinden – FIFA dementiert noch

Spanien, Portugal und Marokko sind die drei Hauptausrichter der Fußball-Weltmeisterschaft 2030. Laut Marokkos Verbandschef soll bereits feststehen, wo das Endspiel steigt.

Nach den Angaben des marokkanischen Fußball-Verbandspräsidenten Fouzi Lekjaa geht das Finale der WM 2030 in der 70.000-Einwohner-Stadt Benslimane etwa 60 Kilometer südwestlich der marokkanischen Hauptstadt Rabat über die Bühne. Diese Behauptung stellte Lekjaa laut der spanischen Nachrichtenagentur EFE am Donnerstag bei einer Veranstaltung in Bouznika auf. Der Weltverband FIFA erklärte, dass die Entscheidung über den Finalort noch nicht getroffen worden sei.

In Benslimane wird derzeit das Stade Hassan II. errichtet, das nach seiner Fertigstellung mit einem Fassungsvermögen von 115.000 das größte reine Fußballstadion der Welt sein soll. Die WM 2030 wird zum Großteil in Spanien, Portugal und Marokko ausgetragen. Spaniens Verband hatte in der Vergangenheit mehrmals betont, das Endspiel ausrichten zu wollen. Als von den Iberern favorisierte Finalschauplätze gelten das Estadio Bernabeu in Madrid sowie das Camp Nou in Barcelona.