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US-Vizepräsident Vance über Demokraten: "Partei des Hasses"

Zwei Monate vor den wichtigen Kongress-Zwischenwahlen in den USA hat Vizepräsident JD Vance die oppositionellen Demokraten scharf attackiert. "Die Demokraten sind die Partei des Hasses", sagte der Stellvertreter von US-Präsident Donald Trump am Donnerstag (Ortszeit) beim Parteitag seiner Republikaner im texanischen Dallas. "Sie sind die Partei, die Amerika und die Menschen, die es aufgebaut haben, verachtet."

JD Vance am Parteitag der Republikaner
© APA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA
JD Vance am Parteitag der Republikaner
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