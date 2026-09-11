Nur in Wien erste Problemfälle bei Kopftuchverbot an Schulen

Das neue Kopftuchverbot für Mädchen bis 14 hat in der ersten Unterrichtswoche im Osten den meisten Schulen keine größeren Probleme bereitet, so die Einschätzung aus der Gewerkschaft gegenüber der APA. Im Burgenland und in Niederösterreich war die Lage demnach insgesamt ruhig, in Wien wurde allerdings aus den Pflichtschulen bereits von ersten Härtefällen berichtet. Bei der Gleichbehandlungsanwaltschaft sind unterdessen Meldungen über erste rassistische Übergriffe eingegangen.

© APA/dpa Das Kopftuchverbot beschäftigt vor allem Pflichtschulen in Wien