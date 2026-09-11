Lieder von polnischen KZ-Häftlingen bei der Ars Electronica

Komponist und Schallkünstler Peter Androsch präsentiert sein Projekt "Gusen Convolute" im Rahmen des Festival Walk der Ars Electronica 2026 in Linz. Dabei haben er und sein Team Lieder bearbeitet, die von polnischen Komponisten im Konzentrationslager Gusen - meist heimlich - geschrieben wurden. Viele der Originalhandschriften werden im US Holocaust Memorial Museum in Washington aufbewahrt.

© APA/AFP Rund 36.000 Menschen kamen in Gusen zu Tode