Neue Funde im prähistorischen Salzbergwerk von Hallstatt

Auf der Suche nach Überresten des prähistorischen Salzabbaus in Hallstatt haben Archäologen des Naturhistorischen Museums (NHM) bei Sondierungsbohrungen einen riesigen Komplex von Abbaukammern aus der Eisenzeit entdeckt. Es handelt sich um mehrere parallel verlaufende Kammern, die sich über 300 Meter erstrecken. Am Wochenende (12.-13.9.) informieren die Forschenden bei der Veranstaltung "Archäologie am Berg" am Hallstätter Salzberg wieder über ihre Arbeit.

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