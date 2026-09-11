Terrorexperte: 9/11 hat Welt vielfach verändert

Die Anschläge vom 11. September 2001 mit rund 3.000 Toten haben "die Welt in vielfacher Hinsicht verändert". Sie seien "die Geburtsstunde des modernen Jihadismus" gewesen und dienten Terroristen weiterhin als Vorbild, sagt der Terrorexperte Nicolas Stockhammer zum 25. Jahrestag von 9/11 gegenüber der APA. Die größte Gefahr für Europa gehe heute aber "von selbstradikalisierten Einzeltätern" aus. Künstliche Intelligenz und Drohnen würden sehr bald eine größere Rolle spielen.