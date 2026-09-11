US-Vize Vance erinnerte an erschossenen Aktivisten Kirk

Ein Jahr nach dem tödlichen Angriff auf den rechten Aktivisten Charlie Kirk hat US-Vizepräsident JD Vance ihn beim Parteitag der Republikaner gewürdigt. "Es wird in die Geschichte eingehen, dass euer Vater ein großartiger Mann war", sagte Vance in Dallas im Bundesstaat Texas in Bemerkungen, die an die Kinder Kirks adressiert waren. Die Menge brach daraufhin in "Charlie, Charlie"-Rufe aus.

© APA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA Die Republikaner gedenken dem ermordeten Aktivisten Kirk