USA sanktionieren Helfer von proiranischen Milizen

Die USA haben weitere Sanktionen gegen Unterstützer proiranischer Milizen verhängt, um Teheran wirtschaftlich zu isolieren. Das US-Finanzministerium setzte Maßnahmen gegen Organisationen und Einzelpersonen um, die die Miliz Kata'ib Hezbollah und die libanesische Hisbollah unterstützen, wie aus einer Mitteilung hervorging. Das Ressort von Finanzminister Scott Bessent warf den Gruppierungen vor, den "destabilisierenden Einfluss" des Irans im Nahen Osten zu verstärken.

© APA/AFP/GETTY Scott Bessents Ministerium greift durch