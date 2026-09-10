Rückschlag für Trumps Wahlkreisplan in Missouri

Weniger als zwei Monate vor den US-Parlamentswahlen ist der US-Staat Missouri zum Schauplatz eines Streits um den Neuzuschnitt von Wahlkreisen geworden. Nach juristischem Hin und Her teilte ein Vertreter der dortigen Regierung mit, dass die örtlichen Wahlbehörden angewiesen würden, die alte Wahlkreiskarte aus dem Jahr 2022 zu verwenden - anstelle der von Republikanern bevorzugten neueren Version. Für US-Präsident Donald Trump bedeutet die jüngste Entwicklung einen Rückschlag.

© APA/AFP/GETTY ARLINGTON, TEXAS - SEPTEMBER 10: U.S. President Donald Trump speaks during an event at the National Medal of Honor Museum on September 10, 2026 in Arlington, Texas. Trump honored medal recipients at the event while in Texas for the Republican National Committee's first-ever midterm convention. Andrew Harnik/Getty Images/AFP (Photo by Andrew Harnik / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)