Kleine Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen.
Rückschlag für Trumps Wahlkreisplan in Missouri
Weniger als zwei Monate vor den US-Parlamentswahlen ist der US-Staat Missouri zum Schauplatz eines Streits um den Neuzuschnitt von Wahlkreisen geworden. Nach juristischem Hin und Her teilte ein Vertreter der dortigen Regierung mit, dass die örtlichen Wahlbehörden angewiesen würden, die alte Wahlkreiskarte aus dem Jahr 2022 zu verwenden - anstelle der von Republikanern bevorzugten neueren Version. Für US-Präsident Donald Trump bedeutet die jüngste Entwicklung einen Rückschlag.