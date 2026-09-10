Selenskyj will Trump Ende September in New York treffen

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj will sich Ende September in New York mit US-Präsident Donald Trump treffen. "Ende September werden wir, denke ich, die Gelegenheit haben, das amerikanische Team in New York zu treffen", sagte Selenskyj am Donnerstag bei einer Pressekonferenz mit dem kanadischen Premierminister Mark Carney in Calgary. Ein trilaterales Treffen zur Beendigung des Ukraine-Kriegs schloss er vor den russischen Parlamentswahlen am 20. September aus.

Ende September findet in New York die Generaldebatte der UNO-Vollversammlung statt. Selenskyj hatte bereits am Dienstag gesagt, er hoffe auf ein Treffen mit Trump noch in diesem Monat. Er wolle mit dem US-Präsidenten über ein Paket zur Stärkung der ukrainischen Luftabwehr sprechen, sagte der ukrainische Präsident.

Die Ukraine ist auf Patriot-Raketen aus US-Produktion angewiesen, um sich gegen die massiven russischen Luftangriffe zu schützen. Kiew klagt über einen zunehmenden Mangel an den Abfangraketen, seitdem die USA im Februar den Iran-Krieg begonnen und Raketenlieferungen in die Golfregion umgeleitet hatten.

Carney sagte der Ukraine zur Unterstützung ihrer Luftabwehr am Donnerstag Abfangraketen im Wert von 350 Millionen kanadischen Dollar (fast 218 Millionen Euro) zu. Er kündigte außerdem eine Vereinbarung zur Drohnen-Produktion sowie Kreditgarantien in Höhe von 450 Millionen kanadischen Dollar an, um die ukrainische Energieversorgung etwa durch Reparaturen zu stärken. Das Ziel sei, "den Ukrainern zu helfen, durch den Winter zu kommen", sagte Carney.

Russland hatte seine Drohnen- und Raketenangriffe auf die Ukraine in den vergangenen Tagen wieder verstärkt. Wegen eines Besuchs der US-Gesandten Jared Kushner und Steve Witkoff hatte Russland die Angriffe zuvor für drei Tage eingestellt. Die beiden Sondergesandten von US-Präsident Trump waren am Wochenende nach Russland und erstmals auch in die Ukraine gereist, um beiden Seiten neue Vorschläge für eine Beendigung des Konflikts vorzulegen.