Peter Schöttel laut Bericht vor Aus beim ÖFB

Wie der „Kurier“ berichtet, sind die Tage von Peter Schöttel als Sportdirektor des ÖFB gezählt. Demnach werde sein Ende am Freitag beschlossene Sache.

Peter Schöttel steht laut einem Bericht des „Kurier“ vom Donnerstagabend (Online-Ausgabe) vor dem Aus als Sportdirektor des Österreichischen Fußball-Bundes. Beim seit 2017 amtierenden Ex-Teamspieler steht demnach „ein Abschied bevor“. Ein formaler Beschluss zur Trennung von Schöttel könnte gemäß des Berichts am Freitag im Zuge einer Aufsichtsratssitzung des ÖFB am Campus in Wien (ab 14.00 Uhr) beschlossen werden.

Schöttel trat den Posten im Oktober 2017 an. Der damalige U19-Teamchef löste in dieser Funktion Willi Ruttensteiner ab.