Vier Verletzte bei Unfall mit Kleinbus in der Steiermark

Die Insassen wurden in die Krankenhäuser nach Klagenfurt und Judenburg gebracht. Kleinbus war wegen des Regens ins Schleudern geraten.

Kurz vor 14 Uhr fuhr eine sechsköpfige Reisegruppe aus Litauen mit einem Kleinbus auf der B317 der Friesacher Straße in Neumarkt in der Steiermark im Bezirk Murau. Plötzlich verlor der 25-jährige Lenker die Kontrolle über das Fahrzeug und prallte gegen eine Steinmauer. Der Kleinbus kippte in weiterer Folge auf die Seite.

Laut Angaben des Lenkers kam der Kleinbus aufgrund der regennassen Fahrbahn ins Rutschen. Der Lenker und sein Beifahrer blieben unverletzt.

Die vier weiteren Insassen wurden mit Verletzungen unbestimmten Grades in die Krankenhäuser Klagenfurt und Judenburg verbracht. Gegen 15.30 Uhr wurde die B 317 wieder für den Verkehr freigegeben. Der Lenker war nicht alkoholisiert.