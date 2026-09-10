Bei einem Unfall mit einem Reisebus sind im Schweizer Kanton Graubünden mehrere Menschen ums Leben gekommen. Weitere Personen wurden schwer verletzt.

Bei einem Unfall mit einem Reisebus sind im Osten der Schweiz mehrere Menschen ums Leben gekommen. Weitere Personen wurden verletzt, wie die Polizei auf der Plattform X mitteilte. Das Unglück ereignete sich demnach im Kanton Graubünden zwischen den Orten Susch und Zernez. Wie die Schweizer Medienportale „Blick“ und „20Minuten“ berichteten, handelt es sich um einen Bus aus den Niederlanden, er soll mit 48 Personen besetzt gewesen und umgekippt sein.

Eine Sprecherin des niederländischen Reisebranchen-Verbandes ANVR sprach gegenüber „Blick“ von einer 48-köpfigen Reisegruppe. „Wir sind sehr traurig über das Geschehene. Es ist ein schrecklicher Unfall“, wurde die Sprecherin zitiert.

Es handelt sich um einen Bus, der für die bekannte niederländische Reiseorganisation Oad unterwegs war. Oad-Geschäftsführer Arjan Koster sagte der Nachrichtenagentur ANP, dass er keine weiteren Einzelheiten zu dem Unfall nennen könne und die Hilfe für die Opfer derzeit oberste Priorität habe. Er fügte hinzu, dass er zunächst auf offizielle Informationen der Schweizer Behörden warte, bevor er weitere Stellungnahmen abgebe.

Bus am Montag Richtung Österreich aufgebrochen

Wie die niederländische Zeitung „Algemeen Dagblad“ berichtete, war der Bus mit der Reisegruppe am Montag Richtung Österreich aufgebrochen. Am Unglückstag habe ein Tagesausflug in die Schweiz auf dem Programm gestanden. Der Bus soll dem Reisebusunternehmen Hartemink aus Eibergen gehören. Eibergen ist eine Ortschaft in der Provinz Gelderland, die nicht weit von der Grenze zu Deutschland entfernt liegt.

Fotos, die in den Medien von der Unfallstelle veröffentlicht wurden, zeigten den umgekippten Bus, der neben einer Straße auf der Seite auf der Wiese lag. Zahlreiche Fahrzeuge des Rettungsdienstes und der Feuerwehr sowie mehrere Helikopter waren vor Ort.Infolge des Unfalls sei die Engadinerstraße zwischen Zernez und Susch gesperrt, sagte ein Polizeisprecher. Die Achse Julierpass-Ofenpass-Münstertal nach Südtirol sei nicht beeinträchtigt