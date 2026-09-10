Ermittlungen gegen Berliner SPD-Spitzenkandidaten Krach

Die Staatsanwaltschaft Hannover ermittelt gegen den Berliner SPD-Spitzenkandidaten Steffen Krach unter anderem wegen des Anfangsverdachts auf Vorteilsannahme in zwei Fällen. Das sagte eine Sprecherin der Behörde Donnerstagabend. Zuvor hatten "Tagesspiegel" und "Berliner Morgenpost" berichtet. Die Ermittlungen waren am Mittwoch bekannt geworden, bisher hatte die Ermittlungsbehörde sich aber nicht dazu geäußert, worum es geht.

© APA/dpa "Ich habe nichts zu verbergen"