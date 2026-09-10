2009 für tot erklärte Israelin bringt drittes Kind zur Welt

Eine Israelin, die als 17-Jährige nach einem schweren Autounfall zunächst für tot erklärt worden war, hat in diesem Monat ihr drittes Kind zur Welt gebracht. Das Baby wurde im Beilinson-Krankenhaus bei Tel Aviv geboren - jenem Krankenhaus, in das die damals schwer verletzte Jugendliche 2009 nach dem Unfall eingeliefert worden war, wie ein Sprecher der Klinik am Donnerstag bestätigte. Das Nachrichtenportal "ynet" berichtete, Hebamme sei ihre ältere Schwester gewesen.