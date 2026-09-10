Kleine Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen.
Emirate wollen 40 Milliarden Euro in Deutschland investieren
Die Vereinigten Arabischen Emirate wollen 40 Milliarden Euro in Deutschland investieren. Ein Teil davon ist für neue Rechenzentren vorgesehen, wie aus einer am Donnerstag in Berlin veröffentlichten Erklärung hervorgeht. Der Staatschef der Emirate, Scheich Mohamed bin Zayed Al Nahyan, hält sich derzeit zu einem Staatsbesuch in Deutschland auf. Er war zunächst von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und später von Bundeskanzler Friedrich Merz empfangen worden.