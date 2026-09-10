Emirate wollen 40 Milliarden Euro in Deutschland investieren

Die Vereinigten Arabischen Emirate wollen 40 Milliarden Euro in Deutschland investieren. Ein Teil davon ist für neue Rechenzentren vorgesehen, wie aus einer am Donnerstag in Berlin veröffentlichten Erklärung hervorgeht. Der Staatschef der Emirate, Scheich Mohamed bin Zayed Al Nahyan, hält sich derzeit zu einem Staatsbesuch in Deutschland auf. Er war zunächst von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und später von Bundeskanzler Friedrich Merz empfangen worden.

© APA/dpa 10.09.2026, Berlin: Mohammed Bin Zayed Al Nahyan, Präsident der Vereinigten Arabischen Emirate, wird zu Beginn seines Staatsbesuchs von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (r) an der Villa Borsig begrüßt. Foto: Bernd von Jutrczenka/dpa +++ dpa-Bildfunk +++.