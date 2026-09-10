Mindestens 26 tote Kinder bei Feuer im Ostkongo

Bei einem Feuer in der ostkongolesischen Stadt Bukavu kamen laut Behörden mindestens 26 Schülerinnen und Schüler ums Leben. Das ganze Ausmaß der Katastrophe war zunächst nicht abzuschätzen. "Wir glauben, dass es mehr als 15 Tote gibt", sagte zunächst der Gouverneur der Provinz Süd-Kivu am Donnerstag, deren Hauptstadt Bukavu ist. Später sprach er von 26 toten Kindern. Insgesamt 29 Menschen wurden den Angaben zufolge verletzt, acht von ihnen schwer.