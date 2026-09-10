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25 Jahre nach 9/11 Hunderte Opfer weiter nicht identifiziert
Auch 25 Jahre nach den verheerenden Anschlägen auf die Zwillingstürme des World Trade Centers in New York werden weiterhin Opfer aus den Trümmern identifiziert. Erst im August 2026 konnten die Ermittler sterbliche Überreste mit Hilfe neuer Technologie einer Frau zuordnen. In den zurückliegenden 25 Jahren seien insgesamt mehr als 1.600 Menschen etwa anhand von Knochenresten identifiziert worden. Bei den Anschlägen kamen 2.753 Menschen in New York City ums Leben.