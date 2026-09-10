25 Jahre nach 9/11 Hunderte Opfer weiter nicht identifiziert

Auch 25 Jahre nach den verheerenden Anschlägen auf die Zwillingstürme des World Trade Centers in New York werden weiterhin Opfer aus den Trümmern identifiziert. Erst im August 2026 konnten die Ermittler sterbliche Überreste mit Hilfe neuer Technologie einer Frau zuordnen. In den zurückliegenden 25 Jahren seien insgesamt mehr als 1.600 Menschen etwa anhand von Knochenresten identifiziert worden. Bei den Anschlägen kamen 2.753 Menschen in New York City ums Leben.

© APA/AFP This handout satellite image released by Vantor on September 9, 2026 shows a closer view of the World Trade Center in New York on September 15, 2001. September 11, 2026 marks the 25th anniversary of the September 11, 2001 attacks. (Photo by Satellite image ©2026 Vantor / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT "AFP PHOTO / Satellite image ©2026 Vantor ” - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS - THE WATERMARK MAY NOT BE REMOVED/CROPPED