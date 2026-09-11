Jetzt zum Stargeflüster-Newsletter anmelden

Brandon Thomas Lee hat sich mit seiner langjährigen Freundin Katarina Demetriades verlobt.

In der Familie von Schauspielerin Pamela Anderson (59) und Tommy Lee (63) gibt es erneut Grund zur Freude: Ihr ältester Sohn Brandon Thomas Lee (30) hat sich mit Katarina Demetriades verlobt. Der Produzent und seine Partnerin machten die Neuigkeit am Mittwoch mit gemeinsamen Fotos auf Instagram öffentlich.

Antrag im Indonesien-Urlaub

Den Antrag soll Brandon bereits am 29. August während einer gemeinsamen Reise nach Indonesien gemacht haben. Auf den veröffentlichten Bildern präsentiert Demetriades stolz ihren Verlobungsring, während sie mit ihrem zukünftigen Ehemann am Strand posiert. „Das ist mein Verlobter 29.08.2026“, schrieb sie zu den Aufnahmen auf Instagram. Brandon kommentierte liebevoll: „Bis in alle Ewigkeit und noch viel weiter, meine Liebe!“

Die beiden verbindet eine langjährige Geschichte. Lee und Demetriades wuchsen beide in Los Angeles auf und waren zunächst über Jahre miteinander befreundet. Erst 2025 entwickelte sich aus ihrer Freundschaft eine romantische Beziehung. Heute leben die beiden gemeinsam in New York.

Ihre Hochzeit soll offenbar noch etwas auf sich warten lassen: Wie das US-Magazin „People“ berichtet, planen Brandon Thomas Lee und Katarina Demetriades ihre Trauung für Ende 2027.

Zweite Hochzeit im Hause Anderson

Es wird bereits die zweite große Hochzeit in der Familie innerhalb kurzer Zeit sein: Erst vor einigen Wochen heiratete Andersons jüngerer Sohn Dylan Jagger Lee (28), die Designerin Paula Bruss in Saint-Tropez. Eine große Freude für Pamela Anderson, die sich neu erfinden musste, um in Hollywood wieder Fuß zu fassen.