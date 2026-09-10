Abbau und Werksschließungen kosten Volkswagen 16 Milliarden Euro

Insider berichten, dass das Sanierungskonzept des Autokonzerns, das auch den Abbau von bis zu 60.000 weiteren Stellen sowie Werksschließungen vorsieht, rund 16 Milliarden Euro kosten dürfte.

Volkswagen beziffert einem Insider zufolge die Kosten für die mögliche Schließung von vier Werken in Deutschland und den Abbau von zehntausenden Arbeitsplätzen weltweit auf insgesamt 16 Milliarden Euro. Für das Auslaufen der Produktion in den vier Werken seien Ausgaben von sechs Milliarden Euro eingeplant, weitere zehn Milliarden Euro für den Abbau von bis zu 60.000 Arbeitsplätzen, sagte eine mit dem Vorgang vertraute Person am Donnerstag der Nachrichtenagentur Reuters.

Der Stellenabbau sei dabei nur teilweise sozialverträglich möglich, etwa über Altersteilzeit oder Abfertigungen, hieß es. Zuvor hatte der „Spiegel“ vorab unter Berufung auf den Beschluss des Aufsichtsrats aus der vergangenen Woche und weitere interne Dokumente über Kosten von insgesamt 16 Milliarden Euro berichtet. Ein Volkswagen-Sprecher lehnte eine Stellungnahme zu vertraulichen Unterlagen ab.

Zehntausende Stellen fallen weg

Der Aufsichtsrat von Europas größtem Autobauer hatte sich vergangene Woche überraschend auf ein Sanierungskonzept geeinigt, mit dem der Vorstand um Oliver Blume die Rendite bis 2030 auf neun Prozent steigern will. Dabei sollen zehntausende Stellen wegfallen, vier deutsche Werke stehen auf dem Prüfstand. Eine Entscheidung, ob die Fertigung in den Elektrowerken in Emden und Zwickau sowie im Nutzfahrzeuge-Werk in Hannover und in der Audi-Fabrik in Neckarsulm ab 2031 auslaufen soll, wurde jedoch vertagt.