Feuerwehrmann wurde für seinen Kameraden zum Ersthelfer

Mitte Juni war Henry Povsek zur richtigen Zeit am richtigen Ort und half seinem Feuerwehrkameraden Johann Jöbstl, der einen schweren Sturz erlitten hatte. Nun bedankte sich dieser für die couragierte Hilfe.

Beim 47. Fetzenmarkt der Freiwilligen Feuerwehr Köppling kam es am vergangenen Sonntag zu einem besonderen Wiedersehen. Ehrenlöschmeister Johann Jöbstl hat sich von seinem schweren Sturz erholt und nutzte die Gelegenheit, um sich bei seinem Feuerwehrkameraden Henry Povsek für dessen couragierte Hilfe zu bedanken.

Mitte Juni war Jöbstl in seinem Garten gestürzt und hatte sich dabei, wie sich später herausstellte, einen Oberschenkelbruch zugezogen. Da er sich nicht bemerkbar machen konnte, kam ihm der Zufall zu Hilfe: Oberfeuerwehrmann Henry Povsek fuhr gerade vorbei, bemerkte Jöbstl und erkannte sofort, dass er Hilfe benötigte.

© Robert Cescutti Beim beliebten Fetzenmarkt der FF Köppling konnte Jöbstl nach seiner Genesung wieder mitarbeiten

Dank für couragierte Hilfe

Povsek leistete fachgerecht Erste Hilfe und setzte die Rettungskette in Gang. Nach Spitalsaufenthalt und einer Operation ist Jöbstl nun wieder auf den Beinen. Beim Fetzenmarkt konnte er bereits wieder mitarbeiten und bedankte sich bei seinem jungen Kameraden noch einmal persönlich für dessen beherztes Eingreifen.