Adoptiveltern in Kroatien verhaftet: Mädchen als Sklaven gehalten

In Kroatien wurden Adoptiveltern verhaftet, weil sie zwei minderjährige als Sklaven hielten, zu harter Arbeit zwangen und körperlich misshandelten.

Gegen zwei kroatische Staatsangehörige wird wegen des Verdachts auf Menschenhandel ermittelt. Einer Frau und ihrem Mann wird vorgeworfen, zwei adoptierte Minderjährige in einem Zustand der Sklaverei gehalten zu haben, sie zu Arbeiten im Haushalt und der Landwirtschaft gezwungen und auch körperlich misshandelt zu haben. Die Adoptiveltern sitzen in Untersuchungshaft.

Die Staatsanwaltschaft des Bezirks Dubrovnik bestätigte gegenüber Slobodna Dalmacija, dass ein Ermittlungsverfahren eingeleitet wurde. Maris Stjepović Simoni, die stellvertretende Bezirksstaatsanwältin, erklärte, dass das Verfahren eingeleitet wurde, nachdem kurioserweise der Vater selbst diese ins Rollen brachte. Der Mann besuchte mit einem der Mädchen das kroatische Institut für soziale Arbeit auf, dort erklärte er, er benötige Hilfe, da seine Adoptivtochter Verhaltensauffälligkeiten zeige und sich den elterlichen Anweisungen immer öfter widersetzen würde.

Eingesperrt und misshandelt

Die Gespräche der Pädagogen mit dem Kind brachten dann die grauenhaften familiären Hintergründe ans Licht. Das Mädchen berichtete dort, dass die Eltern sie lediglich adoptiert hätten, um sich zusätzliche Arbeitskräfte ins Haus zu holen. Bereits vor dem Schulbesuch mussten sie schwere landwirtschaftliche Arbeiten verrichten. Nach dem Unterricht seien ihnen außerschulische Aktivitäten untersagt gewesen. Sie mussten im Haushalt oder am Hof arbeiten und die leiblichen Kinder ihrer Adoptiveltern betreuen.

Folgten sie den Anweisungen ihrer Adoptiveltern nicht, seien sie körperlich bestraft worden. Eine der Disziplinarmaßnahmen sei es gewesen, ihnen als Strafe die Kopfhaare zu rasieren. Sie durften nicht im gemeinsamen Haus leben und wurden in eine Garage am Grundstück eingesperrt, wo sie auf Stühlen schlafen mussten. Ihre Notdurft mussten die Mädchen im Garten verrichten. Maximal zwei Mahlzeiten am Tag hätten ihnen ihre Adoptiveltern gegeben.

15 Jahre Haft drohen

Für die Verdächtigen gilt die Unschuldsvermutung, sollten sich die Vorwürfe der Mädchen bestätigen, dann erfüllen sie nach kroatischem Recht die Tatbestände des Menschenhandels und des Verbrechens gegen die Menschlichkeit und die Menschenwürde. Bei Verurteilung droht den Adoptiveltern eine Freiheitsstrafe von bis zu 15 Jahren.