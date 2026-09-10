Gerhard Richter konzipiert Kunstpavillon in Katar

Der deutsche Maler Gerhard Richter (94) gestaltet einen Ausstellungspavillon im Golfstaat Katar. Das Bauwerk soll im November eröffnet werden. "Er ist ein großartiger Künstler", sagte die Vorsitzende von Katars Museumsbehörde, al-Majassa bint Hamad Al Thani. Sie ist die Schwester von Katars Emir, trägt den Titel einer "Scheicha" und stellte die Pläne in der Neuen Nationalgalerie in Berlin vor.

© APA/dpa Gerhard Richter gehört zu den bedeutendsten Künstlern unserer Zeit