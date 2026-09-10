14-Jähriger flüchtete in Graz samt Mitfahrerin auf E-Moped in hohem Tempo vor der Polizei. Mehrere Menschen mussten sich durch einen Sprung zur Seite retten.

Es war am Montagabend gegen 19.30 Uhr, als einer Polizeistreife in der Liebenauer Hauptstraße in Graz ein E-Moped ohne Zulassung auffiel, das statt der erlaubten 25 km/h mit weit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs war. Gelenkt wurde das Zweirad von einem Burschen, hinter ihm saß eine Frau. Als die Polizisten den Fahrer anhalten wollten, gab dieser allerdings Gas.

Trotz mehrmaliger Anhalteversuche der Beamten mit Blaulicht, Folgetonhorn und Lautsprecherdurchsagen flüchtete der E-Moped-Fahrer über die Puntigamer Straße, Ziehrerstraße, Maria-Cäsar-Park in die Angerergasse und von dort weiter auf den Murradweg. Laut Polizei missachtete er dabei mehrmals das Rotlicht von Verkehrsampeln, zudem mussten mehrere Personen zur Seite springen, um eine Kollision zu verhindern. Auf dem Radweg kam dann auch ein Kind zu Sturz, gab jedoch an, nicht verletzt worden zu sein. Der Lenker des E-Mopeds konnte zunächst in unbekannte Richtung flüchten.

Nach anfänglichem Leugnen gestand der Fahrer

Ausgestanden war die Sache für den Burschen damit allerdings nicht. Auf Basis von internen Hinweisen konnte ein 14-jähriger Grazer als Fahrer ausgeforscht werden. Der Bursche stritt zunächst alles ab und gab an, nicht mit dem Fahrzeug gefahren zu sein. Schließlich räumte er die Fahrt doch ein.

Da das Delikt einer Gefährdung der körperlichen Sicherheit im Raum steht, sucht die Polizei nun Zeugen des Vorfalls beziehungsweise Personen, die durch die Fahrweise des 14-Jährigen gefährdet wurden. Sie werden ersucht, sich mit der Polizeiinspektion Graz-Liebenau unter Tel. 059133-6588 in Verbindung zu setzen.