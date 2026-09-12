Mehr Wirtschafts-Patriotismus, weil Druck aus China wächst

Asiatische Medizintechnik-Produzenten drängen auf den heimischen Markt. Firmen wie Philips Österreich fordern angepasste Ausschreibungskriterien. Wirtschaftsminister ist dafür offen.

Kann in Österreich überhaupt noch wettbewerbsfähig produziert werden? Diese Frage beschäftigt aktuell viele Industriebetriebe. Nicht wenige denken über eine Produktionsverlagerung in Billiglohnländer nach. Umso bemerkenswerter ist, wenn Unternehmen Produktion nach Österreich zurückholen, wie es jetzt Philips Österreich tut. Das Unternehmen investiert, wie berichtet, 25 Millionen Euro am Standort Klagenfurt und wird bis 2027 die Produktion von Zahnbürstenköpfen auf 60 Millionen Stück verdoppeln. Diese Zahnbürstenköpfe Made in Austria werden weltweit erhältlich sein. „Dafür holen wir unter anderem zwei Anlagen aus dem Ausland nach Kärnten und errichten eine zusätzliche Anlage“, sagt Standortleiter Hans Peter Rammel.

Möglich wurde der Ausbau der Produktion in Kärnten unter anderem, weil das Werk über einen hohen Automatisierungsgrad verfügt und eine eigene Entwicklungsabteilung hat. Wesentlich war auch eine Neuausrichtung des Unternehmens. Denn wie Philips-Österreich-Chef Christoph Schlager über Restrukturierungen in der Vergangenheit sagt: „In den 100 Jahren, die es Philips in Österreich gibt, mussten wir uns immer wieder an neue Rahmenbedingungen anpassen. Dass wir bis heute erfolgreich sind, liegt an unserer Innovationskraft und unserer Fähigkeit zur Veränderung..“

Innovatives MRT

In der Bevölkerung ist die Marke Philips vielen wegen der Zahnbürsten und Rasierer bekannt. Dieser Bereich macht jedoch nur 20 Prozent des Geschäfts von Philips Österreich aus. Der wesentlich größere Anteil entfällt auf Medizintechnik für die Radiologie und Kardiologie, Patienten-Monitoring, sowie Softwarelösungen für Krankenhäuser und niedergelassene Ärzte. Unter anderem hat Philips ein innovatives MRT-System entwickelt, das nahezu kein Helium zur Kühlung benötigt, welches aufgrund des Irankriegs aktuell sehr rar und teuer ist.

1 / 2 Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer mit Philips-Österreich-Chef Christoph Schlager © Peter Rass

Dass chinesische Medizintechnik-Anbieter „sehr stark auf den europäischen Markt drängen“, beobachtet Schlager mit Sorge. Denn das sei kein fairer Wettbewerb, da China seine Unternehmen teils stark subventioniere und die Produkte unter deutlich schlechteren Arbeitsbedingungen sowie geringeren Umweltauflagen hergestellt würden. Schlager betont: „Nicht nur der niedrigste Preis darf zählen.“ Die EU-Verordnung International Procurement Instrument, die ab einem Auftragsvolumen von fünf Millionen Euro chinesische Medizinprodukte ausschließt, sei ein erster Schritt, greife aber zu kurz. „Diese Maßnahme erfasst in Österreich den Großteil des Marktes nicht. Es bräuchte einen deutlich niedrigeren Schwellenwert“, sagt Schlager.

67 Milliarden Euro pro Jahr

Auf offene Ohren stößt er mit seinem Anliegen bei Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer bei dessen Besuch im Klagenfurter Werk. „Es kann nicht mehr so weitergehen. Wenn China seine eigenen Produkte übersubventioniert und die USA immer protektionistischer werden, können wir nicht in Schönheit sterben“, sagt der ÖVP-Politiker. Er hat vor Kurzem angekündigt, dass die öffentliche Beschaffung künftig stärker zu Wertschöpfung, Produktion und Arbeitsplätzen in Österreich beitragen soll. Bis Jahresende soll ein entsprechender Aktionsplan vorliegen, der regelt, für welche Produkte und Dienstleistungen Bund und staats- bzw. bundeslandnahe Unternehmen ihr Geld ausgeben. Das Volumen wird mit 67 Milliarden Euro pro Jahr beziffert. Hattmannsdorfer stellt klar: „Ich bekenne mich zu einem Wirtschaftspatriotismus.“ Denn österreichisches Steuergeld müsse rot-weiß-rote Arbeitsplätze sichern. Auch Forschungsförderungen sollen ab 2027 unter diesem Gesichtspunkt neu geregelt werden. Der Wirtschaftsminister will nur mehr jene Forschungsprojekte fördern, die dann auch in Österreich in die Produktion gehen. Die Förderagenturen des Bundes werden stärker auf die neue Industriestrategie 2035 und die darin festgelegten Schlüsseltechnologien ausgerichtet.