25 Tote bei Brand auf Frachter in Ostchina

Bei einem Brand auf einem Frachtschiff in der ostchinesischen Stadt Qingdao sind staatlichen Medien zufolge 25 Menschen ums Leben gekommen. Von den 42 Menschen an Bord wurden zwölf in Sicherheit gebracht, fünf Verletzte wurden ins Krankenhaus eingeliefert, meldete die Agentur Xinhua am Donnerstag. Das Feuer war zu Mittag auf einem ausländischen Schiff während Reparatur- und Inspektionsarbeiten in einer Werft ausgebrochen. Der Brand sei am frühen Nachmittag gelöscht worden.

© APA/AFP/Qingdao WoLin Packaging Fünf Personen ins Krankenhaus gebracht