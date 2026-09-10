Stuttgart: Randalierender Fluggast gefesselt, dann festgenommen

Auf dem Weg von Paris nach Sofia musste eine Passagiermaschine aufgrund eines Betrunkenen außerplanmäßig zwischenlanden. In derartigen Fällen können Mitreisende klagen.

Eigentlich hätte es ein Direktflug von der französischen in die bulgarische Hauptstadt sein sollen. Da ein 19-Jähriger unter Alkoholeinfluss zu randalieren begann, gab es aber einen ungeplanten Zwischenstopp in Stuttgart, wie „Focus online“ berichtet. Laut dem deutschen Medium sei der Mann bereits in der Luft von der Flugzeugcrew und anderen Passagieren mit Kabelbindern fixiert worden.

Gegen seine Verhaftung in Stuttgart soll der 19-Jährige Widerstand geleistet haben, wodurch es bei ihm zu leichten Verletzungen gekommen sei. Die Beamten, die von den übrigen – unverletzt gebliebenen – Passagieren Applaus haben sollen, stellten später einen Alkoholisierungsgrad von etwa 1,5 Promille fest. Die Nacht musste der Festgenommene in Polizeigewahrsam verbringen.

Zwei Begleiter des Mannes, die sich während des Fluges ebenfalls daneben benommen haben sollen, verließen das Flugzeug ohne weitere Zwischenfälle.

Ähnlicher Vorfall in den USA

Erst vor kurzem sorgte ein ähnlicher Fall in den USA für Aufsehen. Dort hatte ein Mann zunächst seinen Sitznachbarn homophob sowie eine Stewardess rassistisch beschimpft und in weiterer Folge randaliert, ehe er von der Crew mit Klebeband an einem Sitz fixiert werden konnte. Wie „CNN“ berichtet, soll sich der Mann aber auch dabei nicht beruhigt haben und versuchte, sich mit Bissen zu wehren.

Insbesondere wegen der zeitlichen Nähe zum 25. Jahrestag der Terroranschläge am 11. September 2001 sorgte die folgende Landung in Baltimore für landesweite Schlagzeilen und Debatten über Sicherheitsvorkehrungen im amerikanischen Flugverkehr sowie den Umgang mit rabiaten Fluggästen. Der Mann selbst wurde vom FBI wegen Verstößen gegen Landesgesetze festgenommen.

Pilot darf fesseln lassen

Sowohl nach deutschem als auch nach österreichischem Flugrecht, das auf dem „Tokioter Abkommen“ beruht, ist es erlaubt, randalierende Personen in Flugzeugen zu fesseln, sofern diese Menschen angreifen oder Sachen beschädigen. Die letztendliche Entscheidungsgewalt darüber hat der jeweilige Pilot.

Zudem können Passagiere rechtlich gegen Randalierer vorgehen, wenn sie durch nicht angebrachtes Verhalten geschädigt wurden. Grundlage dafür ist eine Anzeige bei der Polizei vor Ort. Denn für die Strafverfolgung ist jener Staat zuständig, in dem der Täter – freiwillig oder unfreiwillig – von Bord geht.