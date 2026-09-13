Ozempic, Mounjaro & Co: Experten fordern Abnehmspritzen auf Kasse  

Abnehmmedikamente revolutionieren die Behandlung von Übergewicht: Experten forden die Kostenübernahme durch die Sozialversicherung.

Am Markt der Abnehmmedikamente überschlagen sich die Entwicklungen: Neben den bereits bekannten Abnehmspritzen, drängen nun auch Wirkstoffe in Tablettenform auf den Markt. Eine Abnehmpille (mit dem Wirkstoff Semaglutid) ist in der EU bereits zugelassen, in Österreich allerdings noch nicht verfügbar. Eine weitere Tablette befindet sich im Zulassungsverfahren. Außerdem werden immer wirksamere Medikamente entwickelt: So zielt ein neuer Wirkstoff der Firma Eli Lilly gleich auf drei Hormonsysteme im Körper ab und hat in Studien eine Gewichtsabnahme von bis zu 30 Prozent des Ausgangsgewichts erreicht.

Vor dem Hintergrund dass die Medizin nun wirksame Therapien gegen die Volkskrankheit Übergewicht in der Hand hat, fordern Experten und Fachgesellschaften in Österreich nun eine Kostenübernahme durch die Sozialversicherung. Bis dato werden die Kosten nur in Ausnahmefällen übernommen. Die Ärztekammern für Wien und Niederösterreich sowie die Österreichische Adipositas Gesellschaft fordern nicht nur die Erstattung der Medikamentenkosten, sondern auch die ärztliche Beratung und Therapiebegleitung soll in den Leistungskatalog aufgenommen werden.

Abnehm-Medikamente derzeit von Übernahme ausgeschlossen

„Wir reden von Patientinnen und Patienten mit einer schweren chronischen Krankheit. Und diese Krankheit können wir mittlerweile sehr wirksam medikamentös behandeln. Wir greifen mit den neuen Wirkstoffen in jene gestörten neuronalen Verbindungen und Regulationsmechanismen im Gehirn ein, die Hunger, Sättigung und Essverhalten steuern“, erläuterte Bianca Karla Itariu, Präsidentin der Österreichischen Adipositas Gesellschaft.

Die Nichtbehandlung hat auch gesundheitspolitisch einen hohen Preis: Laut einer Studie des Instituts für Höhere Studien aus dem Jahr 2024 verursacht Adipositas in Österreich geschätzte volkswirtschaftliche Kosten von rund 2,4 Milliarden Euro jährlich.

Tatsächlich stehen Abnehmmedikamente aber auf einer Negativliste der österreichischen Sozialversicherungen und sind damit von der Kostenübernahme ausgeschlossen: Auf dieser Liste aus dem Jahr 2004 heißt es, dass „Arzneimittel zur Unterstützung von gewichtsreduzierenden Maßnahmen“ grundsätzlich „nicht als Leistung der Krankenbehandlung auf Rechnung eines Sozialversicherungsträgers abgegeben werden dürfen“ – als Beispiel werden Appetitzügler genannt. Die medikamentösen Möglichkeiten haben sich seit dem Jahr 2004 freilich drastisch verändert.

Medikamente nur ein Puzzleteil

Dennoch werden Experten nicht müde zu betonen: Medikamente sind nur ein Puzzlestück in der Behandlung von Übergewicht! Die Wirkstoffe können nur eine Unterstützung sein, aber es braucht auch immer die Ernährungsumstellung und ein Mehr an Bewegung. Daher braucht es eine begleitende Ernährungsberatung, ebenso wie gezieltes körperliches Training, um dem Muskelschwund vorzubeugen, der bei jedem Gewichtsverlust auftritt.

© Foto Brejcha Verena Parzer, Stoffwechselexpertin

Doch auch hier bestehen Versorgungslücken, wie Stoffwechselexpertin Verena Parzer von der Adipositas-Gesellschaft betont: „Menschen mit krankhaftem Übergewicht bringen oft Begleiterkrankungen mit, wie Herz-Kreislauf-Beschwerden oder Diabetes. Diese Menschen brauchen ärztliche Begleitung und Physiotherapie, wenn sie mit Bewegung beginnen.“ Diese Strukturen für eine umfassende Betreuung fehlen in Österreich – daher betonen Experten, man müsse das Thema Übergewicht endlich als das Gesundheitsthema unserer Zeit angehen, gesellschaftlich und politisch. Überhaupt braucht die Behandlung von Übergewicht ein langfristiges Konzept, um das Gewicht stabilisieren zu können.

Nach Absetzen kommt der Jojo-Effekt

Denn, auch das zeigen Studien mittlerweile: Werden die modernen Abnehmmedikamente abgesetzt, kommt es zum Jojo-Effekt. „Wir gehen im Moment davon aus, dass Adipositas als chronische Erkrankung auch eine dauerhafte Therapie braucht“, sagt Parzer. Viele Patienten, so die Expertin, würden eine sogenannte Erhaltungsdosis brauchen, weil sonst nicht nur die Kilos, sondern auch die Begleiterkrankungen zurückkehren.