Schwangere Amira Aly muss auf ärztlichen Rat kürzertreten

Die Influencerin und Moderatorin fehlte Mittwochabend beim Deutschen Fernsehpreis. Wenige Wochen vor der Geburt muss sich die gebürtige Kärntnerin jetzt schonen.

Die gebürtige Kärntnerin Amira Aly erwartet ihr drittes Kind. Kurz vor der Geburt muss die 33-Jährige nun allerdings kürzertreten. Ihre Frauenärztin habe ihr geraten, sich zu schonen und möglichst oft die Beine hochzulegen, erzählte Aly Mittwochabend ihren Fans auf Instagram. Der Grund: Die hochschwangere Aly hat bereits viele Wehen bzw. Übungswehen. Noch sei alles in Ordnung, erklärt die Moderatorin und Influencerin, dennoch: „Ein paar Wochen muss die kleine Maus noch drinbleiben.“ In der ersten Folge ihres neuen Podcasts „Amira +1“ hatte die Kärntnerin vor wenigen Tagen erst verraten, dass sie und ihr Partner Christian Düren ein Mädchen erwarten. Aus erster Ehe mit Comedian Oliver Pocher hat die 33-Jährige bereits zwei Söhne - fünf und sechs Jahre alt.

Kaum noch Sport

„Ich hab aktuell einfach keine Energie“, erzählt Aly. Um sich mehr Ruhe zu gönnen, verzichtete sie Mittwochabend auch auf einen Besuch beim Deutschen Fernsehpreis in Köln. Eigentlich hätte sie bei der Verleihung dabei sein wollen: „Ich habe mich schon so darauf gefreut.“ Aber die Schwangerschaft sei mittlerweile schon sehr anstrengend. Sport macht sie kaum noch und wenn, dann nur leichte Übungen. Hochschwanger und als Mutter von zwei kleinen Kindern, sei der Alltag herausfordernd. Auch wenn ihre beiden Buben meistens sehr rücksichtsvoll und hilfsbereit seien.

Drei neue Podcast-Folgen

Im Oktober wird die Kärntnerin dann in ihre Babypause starten. Bis dahin will sie im September noch möglichst viel beruflich erledigen. Unter anderem sind noch drei neue Folgen ihres Podcasts „Amira + 1“ geplant. Als Gäste begrüßt die 33-Jährige den Psychologen Gregor Röpnack, den deutschen Arzt und Schriftsteller Thorsten Sueße, sowie Influencerin Gia Georgina.