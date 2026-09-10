Bei der Ratssitzung der Europäischen Zentralbank wurde die Anhebung der Leitzinsen um 0,25 Prozentpunkte auf 2,50 Prozent beschlossen.

Die Europäische Zentralbank (EZB) hebt den Leitzins um 0,25 Prozentpunkte von 2,25 auf 2,5 Prozent an. Das wurde bei der Sitzung des EZB-Rats in Berlin am Donnerstag beschlossen. Die Erhöhung der Leitzinsen infolge der steigenden Inflation war von Experten und Märkten erwartet bzw. fest eingepreist worden.

Es ist der zweite Zinsschritt der Währungshüter in diesem Jahr. Zuletzt hatte die EZB Mitte Juni den Leitzins angehoben – dies war die erste Leitzinsanhebung seit September 2023. Die im Zuge des Iran-Kriegs gestiegenen Rohöl- und Energiepreise haben die Teuerung nach oben getrieben. Beim bisher gültigen Leitzins wäre es laut Notenbankern unwahrscheinlich gewesen, dass die Inflation mittelfristig auf das anvisierte Ziel zurückkehrt. Ob weitere Zinserhöhungen folgen, ist fraglich.

„Entschlossenheit unterstrichen“

Der Beschluss vom Donnerstag unterstreiche die Entschlossenheit, die Geldpolitik so auszurichten, dass die Inflation auf mittlere Sicht beim Zielwert von zwei Prozent landet, teilt der EZB-Rat mit. Die EZB geht – unverändert – von einer durchschnittlichen Gesamtinflation in diesem Jahr von 3,0 Prozent aus. 2027 und 2028 soll die Teuerung etwas höher ausfallen als usprünglich erwartet: 2,5 bzw. 2,1 Prozent. Das Wirtschaftswachstum soll von 0,9 Prozent heuer auf 1,4 (2027) bzw. 1,5 Prozent (2025) steigen.

© APA / Boris Roessler EZB-Präsidentin Christine Lagarde

Hohe Risiken und Unsicherheit

Der Ausblick sei mit hoher Unsicherheit behaftet, betont der EZB-Rat, wobei die Risiken für die Inflation „aufwärtsgerichtet“ und die für das Wachstum „abwärtsgerichtet“ seien. Die EZB sieht sich aber „gut positioniert“, um die durch den Iran-Konflikt verursachte Unsicherheit bewältigen zu können. Einmal mehr betont der Rat, dasss weitere Zinsbeschlüsse von der Datenlage abhängig von Zinssittzung zu Zinssitzung erfolgen würden.