Geschäftsführer rastete bei Cafébesuch aus: Kellnerin gewürgt

Ausraster in oststeirischem Lokal: Kellnerin verspürte „Todesangst“, weiterer Lokalgast an Nase verletzt. Verursacher kam nun vor Gericht und wurde verurteilt.

„Sie sind ein intelligenter Mensch, sind Geschäftsführer einer Firma. Aber ich möchte Sie nicht erleben, wenn Sie alkoholisiert in Fahrt sind“, meint Richter Erik Nauta zum Angeklagten. Mit bereits sieben Vorstrafen im Gepäck findet sich der Mann als Wiederholungstäter am Donnerstag am Straflandesgericht ein.

Schuld diesmal: eine Schlägerei in einem Café im Bezirk Weiz. Zunächst soll der Angeklagte (1,7 Promille) mehrfach auf einen Lokalgast (2,5 Promille), der bereits am Boden lag, eingetreten haben. Gegen Kopf und Brustkorb. Als die Kellnerin den Täter deshalb aus dem Lokal werfen wollte, soll dieser die Frau am Hals gewürgt und sie dadurch in einen langen Krankenstand bugsiert haben.

Kellnerin wurde gewürgt

Der Verteidiger des Angreifers hatte zwei Einwände gegen die Anklage: Erstens sei sein Mandant bei der Tat aufgrund psychischer Probleme nicht zurechnungsfähig gewesen. Zweitens habe die Kellnerin keine schweren Verletzungen erlitten. Zwei daraufhin erstellte Gutachten widersprechen dem. Laut dem psychiatrischen Sachverständigen Manfred Walzl hat der Geschäftsführer „keine nachhaltige psychische Störung, sein Tatverhalten entstand aus selbstverschuldeter mittelgradiger Berauschung“. Für Walzl ist auch die Verletzung der Kellnerin als „schwer“ einzustufen: „Die Frau hatte einen Tag lang Todesangst“, die für sie bedrohliche Situation durch den Würgegriff führte zu einer langen Gesundheitsschädigung.

Also versucht der Angeklagte im Prozess, Bonuspunkte zu sammeln, zeigt sich an sich geständig. Bloß schwer verletzen wollte er niemanden. Genau das ist aber dem ersten Opfer widerfahren: „Eine Platzwunde. Und meine Nase war verschoben“, sagt der Verletzte, „ich wachte auf, wie ich schon am Boden lag“. 1000 Euro Teilschmerzensgeld legt der Geschäftsführer dafür ab. Weitere 6600 Euro verspricht er der Kellnerin. „Ich hatte das Recht, ihn rauszuschmeißen“, erinnert diese sich. „Er drohte, mich umzubringen, dann packte er mich am Hals und würgte mich, bis ich weggetreten war.“

„Tritt wie beim Elferschießen“

Schuldspruch durch den Schöffensenat für versuchte absichtliche schwere Körperverletzung und schwere Körperverletzung. Auch weil Zeugen einen massiven Tritt mit sehr hoher Brutalität „wie beim Elferschießen im Fußball“ gesehen haben: Zwei Jahre unbedingte Haft, das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.