Pkw-Kollision auf B76 in Pichling bei Stainz

Am Mittwoch kam es zu einem Verkehrsunfall auf der B76 bei der Ausfahrt Höhe Gärtnerei Schacherl in Pichling bei Stainz. Grünes Kreuz, Polizei und Feuerwehr rückten aus.

Glück im Unglück hatten Mittwochnachmittag zwei Autofahrer in Pichling bei Stainz. Gegen 15.45 Uhr kollidierten die beiden Pkw bei der Ausfahrt Höhe der Gärtnerei Schacherl auf die B76.

Durch die Wucht der Kollision entstand an beiden Fahrzeugen erheblicher Schaden. Die beiden Lenker konnten laut Informationen der Feuerwehr Rossegg jedoch unverletzt aussteigen. Neben den 21 Feuerwehrkräften waren auch die Polizei und das Grüne Kreuz im Einsatz.

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Nachdem die Polizei die Unfallstelle freigegeben hatte, säuberten die Einsatzkräfte die Fahrbahn und banden ausgelaufene Betriebsmittel. Der Verkehr wurde währenddessen über St. Stefan umgeleitet.