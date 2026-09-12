Fast 12.000 Steirer tauschten im Vorjahr ihre Heizung aus

Nie wurden in der Steiermark so viele Heizungen getauscht wie 2025, rund 60 Prozent setzten auf Biomasse. Landesrätin schnürte in Brüssel Allianz für Holznutzung.

Ob Öl, Gas oder Pellets: Das Drehen am Heizungsthermostat wird im bevorstehenden Winter für die meisten Menschen noch teurer als üblich. Wie berichtet, hat der Heizölpreis innerhalb von drei Monaten um fast ein Fünftel zugelegt, auch die Pelletspreise liegen aktuell rund 30 Prozent über dem Vorjahresniveau. Die Teuerung bei den Holzpellets, die Mitte 2025 eingesetzt hat, scheint die Steirerinnen und Steirer allerdings nicht davon abzuhalten, ihre bestehenden Heizungen auf Biomassesysteme umzurüsten. Das zeigen die aktuellen Zahlen zu den Heizungsumstellungen, die der Kleinen Zeitung vorliegen.

So sind 2025 in der Steiermark in Summe mehr als 11.800 fossile Öl- und Gasheizungen auf erneuerbare Wärmesysteme umgestellt worden. Das ist die höchste Umstellungsrate der letzten Jahre. Zum Vergleich: 2024 waren es rund 7400 Heizungstausche, 2023 waren es knapp 10.700. Und: Wenn es um die Modernisierung von Bestandsbauten geht, setzten die meisten Haushalte weiter auf Biomasse. 61 Prozent der nach einem Tausch neu eingebauten Heizungen entfallen auf Pellets & Co, der Rest sind Wärmepumpen und andere Systeme.

Nachwirkung des einstigen Ansturms auf die Förderungen

Eine wirkliche Überraschung ist die hohe Wechselrate allerdings nicht. Es handelt sich dabei quasi um eine Nachwirkung der exorbitant hohen Förderungen, die von Bund und Land bis 2025 für den Austausch alter, fossiler Heizungen gewährt worden sind. Bis zu 75 Prozent der Kosten wurden damals erstattet, was einen Ansturm auf die Mittel auslöste und die Budgets schwer belastete. Ende 2024 zog zuerst der Bund die Notbremse und beendete über Nacht die Förderaktion, im März 2025 zog das Land Steiermark nach und verkündete einen Antrags-Stopp. Zum damaligen Zeitpunkt befanden sich in der Steiermark bereits rund 13.000 registrierte Förderanträge zum Heizungstausch in der Warteschleife, die dann im Laufe des Jahres umgesetzt und ausbezahlt worden sind.

Die meisten Kessel, nämlich 1573, sind im Vorjahr in der Südoststeiermark getauscht worden, gefolgt von den Bezirken Graz-Umgebung (1497) und Hartberg-Fürstenfeld (1370). Insgesamt liege die Steiermark beim Heizungstausch unter den Top-3-Bundesländern, heißt es aus dem Büro von Energielandesrätin Simone Schmiedtbauer (ÖVP). Zu erwarten ist allerdings, dass die Wechselrate mit dem heurigen Jahr abgesackt ist, zumal die im Februar gestarteten neuen Fördertarife weit weniger lukrativ ausfallen als die einstigen.

Politischer Vorstoß für die Biomasse in Brüssel

Schmiedtbauer sieht die Steiermark mit dem starken Fokus auf Biomasse jedenfalls auf dem richtigen Weg. „Jeder Euro, der in heimische Pellets oder andere Heizmittel aus der Steiermark fließt, ist ein Euro an Wertschöpfung für die heimische Wirtschaft, statt Putins Kriegskassen zu füllen oder andere Autokraten und fragwürdige Regime zu finanzieren“, sagt sie. Gemeinsam mit ihren Amtskollegen aus Bayern, sowie aus den spanischen Regionen Castilla-La Mancha und Castilla y León hat Schmiedtbauer nun in Brüssel das „Wood Energy Regions Network“ (kurz: WERN) gegründet. Die vier waldreichen Regionen wollen für die Biomasse in Europa lobbyieren. Hintergrund: Auf EU-Ebene weht der energetischen Holznutzung aufgrund von Nachhaltigkeitsbedenken ein zunehmend rauer Wind entgegen. „Holzenergie muss bei der Energiewende die gleiche Rolle zugestanden bekommen wie andere erneuerbare Energien“, fordert Schmiedtbauer.

© Land Bayern Simone Schmiedtbauer mit den Kollegen aus Bayern, Castilla-La Mancha und Castilla y León

Ob nun Biomasse oder andere Erneuerbare: Der Weg hin zu ausschließlich klimafreundlichen Heizungen ist in der Steiermark noch ein weiter. Laut Statistik Austria läuft in rund 87.000 steirischen Haushalten nach wie vor eine Ölheizung, etwa 40.000 Haushalte heizen mit Erdgas. Der Trend ist allerdings ein klarer: Seit der Jahrtausendwende ist der Anteil fossiler Heizungen in der grünen Mark von damals mehr als 50 Prozent auf bislang 22 Prozent geschrumpft, heißt es im aktuellen Landesenergiebericht. Fast die Hälfte der Raumwärme wird mittlerweile aus Biomasse gewonnen.