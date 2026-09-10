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EU-Spitzenforschung soll EU fit gegen hybride Gefahr machen

Die EU-Kommission will die EU durch eine verstärkte Zusammenarbeit in der Sicherheitsforschung auf Katastrophen und neue Bedrohungen besser vorbereiten: Am Donnerstag eröffnete EU-Kommissar Magnus Brunner den "Security Research and Innovation Campus" im Gemeinsamen EU-Forschungszentrum (JRC) im italienischen Ispra. Für ihn zeigen gerade jüngste Ereignisse wie die Migrationskrise in Ceuta oder der versuchte Leipziger Drohnenanschlag, dass die EU besser vorbereitet sein müsse.

EU will gegen neue Bedrohungen forschen
© APA/dpa
EU will gegen neue Bedrohungen forschen
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