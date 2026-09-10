EU-Spitzenforschung soll EU fit gegen hybride Gefahr machen

Die EU-Kommission will die EU durch eine verstärkte Zusammenarbeit in der Sicherheitsforschung auf Katastrophen und neue Bedrohungen besser vorbereiten: Am Donnerstag eröffnete EU-Kommissar Magnus Brunner den "Security Research and Innovation Campus" im Gemeinsamen EU-Forschungszentrum (JRC) im italienischen Ispra. Für ihn zeigen gerade jüngste Ereignisse wie die Migrationskrise in Ceuta oder der versuchte Leipziger Drohnenanschlag, dass die EU besser vorbereitet sein müsse.

© APA/dpa EU will gegen neue Bedrohungen forschen