Pro & Kontra: Braucht es überhaupt faltbare Smartphones wie das „iPhone Duo“?

Apple hat sein erstes faltbares iPhone präsentiert und damit unterschiedliche Reaktionen hervorgerufen. Braucht es überhaupt faltbare Smartphones? Was spricht dafür und was dagegen.

Apple ist mit dem „Apple Duo“ also auch ins Geschäft mit faltbaren Smartphones eingestiegen. Der neue Apple-Boss John Ternus hat das Gerät, bei dem Apple kein Vorreiter ist, am Mittwoch präsentiert. Aus dem technologischen Blickwinkel gab es durchaus positive Resonanz auf diese neue iPhone-Generation. Weniger gut kommt der Preis an: Das „iPhone Duo“ gibt es in Europa ab 2299 Euro – es ist damit das bisher teuerste iPhone-Modell. Doch sind faltbare Smartphones überhaupt notwendig? Brauchen wir solche Geräte?

PRO Zugegeben, das neue „iPhone Duo“ kann man auch als überteuerte Spielerei abkanzeln. Doch abgesehen davon, dass eine Portion Zurückhaltung bei Ad-hoc-Bewertungen nie schadet, lohnt sich ein genauerer Blick auf einzelne Details. Apple ist in der Nische der Falt-Smartphones zwar kein Pionier, doch die Verarbeitung ist genial. Ein Scharnier mit 100 Einzelkomponenten so zu konstruieren, dass kein trennend-störender Falz am Bildschirm mehr zu sehen ist, verdient Respekt. Das ist jene Ingenieurskunst, die den Innovationsgrad in der Welt der Smartphones vorantreibt.

Apple ist in der Nische der Falt-Smartphones zwar kein Pionier, doch die Verarbeitung ist genial. — Manfred Neuper , Redakteur

KONTRA Es mag ja Apple-Fans geben, denen kein Preis zu hoch erscheint, um das neueste Gerät mit dem angebissenen Kernobst-Logo ihr Eigen zu nennen. Andere werden sich – zu Recht – fragen, ob die geschmalzenen Kosten für ein Mobiltelefon nicht doch ein gutes Argument gegen ein solches sind. Jetzt einmal ganz ehrlich: Vermissen Sie an bisherigen Modellen etwas so schmerzlich, dass nur ein noch größeres, faltbares iPhone Abhilfe schaffen kann? Und: Fällt dem einst für Innovation stehenden Hersteller nichts Besseres ein, um uns vom regelmäßigen Handy-Neukauf zu überzeugen?