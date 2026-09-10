Die Finanzbehörden fordern nach Prüfungen Geld von den Bildungsdirektionen, da Zeitaufzeichnungen der Lehrer fehlen. Wie steht das Kleine-Zeitung-Forum dazu?

Unterricht vorbereiten, Materialien besorgen, Aufgaben korrigieren: Die Arbeit von Lehrern ist an der Schultür oft noch lange nicht zu Ende. Weil die Angestellten den allfälligen Mehraufwand jedoch nicht mittels Zeitaufzeichnungen dokumentieren, fordern Österreichs Finanzbehörden von den Bildungsdirektionen die Nachzahlung von Lohnsteuern. Denn Überstunden, die Lehrer außerhalb ihrer Lehrverpflichtungen erbringen, seien ohne dementsprechende Zeitnachweise aus Sicht der Finanzbehörden nicht steuerrechtlich begünstigt.

Laut Bildungsministerium überwiesen die Bildungsdirektionen Steiermark und Kärnten bereits 8,7 Millionen Euro ans Finanzministerium, in weiteren Bundesländern laufen Prüfungen. Das Bildungsministerium wiederum argumentiert, es brauche für Vor- und Nachbereitung sowie Korrekturen von Arbeiten keine Zeitaufzeichnungen. Ob Finanz- oder Bildungsministerium Recht behält, entscheidet nun der Verwaltungsgerichtshof (VwGH). Dass Lehrer letztendlich sogar zu viel ausbezahlte Gehaltsanteile selbst zurückzahlen müssen, liegt im Bereich des Möglichen. Das Bildungsministerium geht jedoch davon aus, dass keine Rückforderung erfolgt.

Kann man „Denkarbeit“ nachweisen?

Während sich ein Teil der User des Kleine-Zeitung-Forums für Zeiterfassungen auch bei Lehrern ausspricht, nehmen andere das Lehrpersonal in Schutz. Von einer „reinen Geldbeschaffungsaktion“ des Finanzministeriums schreibt etwa „Salcher“: „Ist ja komplett irre! Erstens, weil ja jede Überstunde, die man vor den Schülern in der Klasse hält, ja selbstverständlich ordentlich vor- und nachbereitet werden muss! Und zweitens wäre es für die Lehrer, die das nicht tun, ja nur ein Leichtes, irgendwelche ‚Fake-Aufzeichnungen‘ zu liefern.“

Wenn der Lehrerberuf so ein Honiglecken wär. Warum haben wir dann einen Lehrermangel? — User „erwarte.das.gute“

Das Lehrersein sei „mit viel Denkarbeit“ verbunden, so „denktnach“: „Egal, ob diese zuhause oder in einem (hoffentlich vorhandenen, geeigneten) Arbeitszimmer an der Schule stattfindet – sie ist kaum nachzuweisen. Daher muss man den Lehrkräften ein gewisses Vertrauen entgegenbringen.“

Viel Arbeit wird nicht gesehen

„Auch in den Pausen besteht Aufsichtspflicht durch die Lehrpersonen, genauso wie 15 Minuten vor Unterrichtsbeginn“, betont „MonikaMandler“. „regimari“ ergänzt: „Plus Korrekturen, Vorbereitung, Nachbereitung, Elterngespräche, Konferenzen, Teambesprechungen, Schülergespräche, Aufsichten, Kustodiate, Dokumentationen, schulinterne Fortbildungen… Alles Arbeitszeit, die von außen nicht gesehen wird!“

„erwarte.das.gute“ habe genug vom „Lehrerbashing“, heißt es in den Kommentaren: „Da geht es möglicherweise um Geld, das der Dienstgeber aufgrund der bisherigen Gesetzeslage falsch abgerechnet hat. Wenn der Lehrerberuf so ein Honiglecken wäre, bei dem einem das viele Geld quasi nachgeworfen wird. Warum, ja warum haben wir dann einen Lehrermangel???“

Seine Arbeitszeit aufzuzeichnen ist wirklich keine unzumutbare Tätigkeit. — „Wassersprudler01“

Aufzeichnungen in anderen Branchen Usus

Andererseits können einige Nutzer die Argumentation der Finanzbehörden nachvollziehen. „Also allein schon, dass es keine Arbeitszeitaufzeichnung gibt, zeigt das Versagen auf. Als normaler Angestellter oder Arbeiter ist das mittlerweile Usus. Bei Lehrern wird das geschätzt oder wie?“, fragt sich „Jacques0815“. Und weiter: „Mal ehrlich, wie viel Vor- und Nachbereitungen sind wirklich nötig? Ändert sich alles von Schuljahr zu Schuljahr oder habe ich etwas versäumt?“

User „inno“ stimmt zu: „Ich verstehe nicht, warum Lehrerinnen und Lehrer nicht prinzipiell verpflichtet sind, Aufzeichnungen zu ihrer Arbeitszeit – speziell im Homeoffice – zu machen. Das ist doch sonst auch überall üblich.“ Zwar sei es laut „Wassersprudler01“ richtig, „dass Lehrer und Schulen mit Aufgaben zugepflastert werden und dadurch die Wissensvermittlung immer schwieriger wird. Aber woher wusste der Dienstgeber, wie viele Überstunden geleistet wurden OHNE Aufzeichnungen? Seine Arbeitszeit aufzuzeichnen ist wirklich keine unzumutbare Tätigkeit.“