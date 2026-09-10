Die Formel 1 kehrt mit „der Monumentalen“ nach Madrid zurück

Die Formel 1 kehrt mit dem Madring samt der Hochgeschwindigkeitskurve La Monumental nach Madrid zurück. Die Premiere ist mit täglich 130.000 Zuschauern ausverkauft.

Vor drei Jahren betrat der Formel-1-Tross in Las Vegas das letzte Mal Neuland, am kommenden Wochenende ist es mit dem Grand Prix von Spanien in Madrid wieder so weit. Das Highlight des kurvenreichen Kurses durch das Messegelände der spanischen Hauptstadt ist schnell auszumachen: Es ist die spektakuläre Hochgeschwindigkeitssteilkurve „La Monumental“. Die nackten Zahlen zu Kurve zwölf: 24 Prozent Querneigung (ungefähr 13 Grad) und eine Länge von rund 550 Metern. Charles Leclerc, der sie bereits im Juli bei Ferrari-Demorunden kennengelernt hat, beschreibt sie als „wirklich besondere Kurve, die zu einer der ikonischsten der Saison werden kann“. Was ebenfalls außergewöhnlich an dem annähernd halbkreisförmigen Streckenabschnitt ist: Die Tribünen auf der Außenseite bieten 45.000 Fans Platz, Stadionatmosphäre ist also garantiert. Doch „die Riesige“ sorgt aufgrund ihrer Bauweise auch für ein wenig Kopfzerbrechen: „Wir gehen davon aus, dass sie wahrscheinlich die kritischste Passage der gesamten Saison für unsere Reifen sein wird. Dabei geht es nicht nur um die seitlichen Kräfte, sondern vor allem um die vertikale Belastung“, erklärte Pirelli-Chefingenieur Simone Berra.

Abgesehen von „La Monumental“ hat der Circuito de Madring, besser bekannt als Madring, noch einiges zu bieten: 5,4 Kilometer Länge, insgesamt 22 Kurven, enge Schikanen, lange Geraden, kurze Vollgas-Passagen und dazu zwei kurze Tunnelabschnitte. Geschätzte Qualifying-Rundenzeit: rund 1 Minute und 30 Sekunden. Die Vorfreude bei den Formel-1-Fans ist auf jeden Fall enorm: Die Premiere wird mit täglich 130.000 Zuschauern ausverkauft sein. Bis 2035 haben die Madrilenen mit der Formel 1 einen Vertrag zur Ausrichtung des Großen Preises von Spanien unterzeichnet und damit das Comeback der spanischen Hauptstadt in der Motorsport-Königsklasse fixiert. Zur Erinnerung: Von 1968 bis 1975 gastierte die Formel 1 alternierend in Barcelona auf dem Circuit de Montjuïc und auf dem Circuito del Jarama, 30 Kilometer nördlich von Madrid. Apropos Barcelona: Dort wird in den kommenden Jahren weiterhin gefahren, aber das Rennen heißt nun Großer Preis von Katalonien.

Ungeachtet fehlender Erfahrungswerte will Mercedes auf dem Madring an den Doppelsieg von Kimi Antonelli vor George Russell zuletzt in Italien anknüpfen. „Wir haben in Monza das Maximum herausgeholt. Madrid stellt uns vor eine ganz andere Herausforderung. Die Streckencharakteristik ähnelt eher der von Budapest oder Zandvoort. Wir erwarten daher ein hart umkämpftes Wochenende“, sagte Mercedes-Teamchef Toto Wolff. Es gelte, die Anforderungen der Strecke so schnell wie möglich zu verstehen und sofort die bestmögliche Performance abzurufen, ergänzte der Wiener. Sein Team hat neun der bisher 13 Rennen gewonnen, sieben Siege gehen auf das Konto des klaren WM-Spitzenreiters Antonelli, der in Monza vom 19. Startplatz aus triumphiert hatte.

Ferrari nach Monza-Debakel gefordert

In der Konstrukteurswertung liegt Mercedes bereits 122 Punkte vor Ferrari. Die Scuderia erlebte in Monza ein Debakel, Charles Leclerc schied durch einen Unfall aus, Lewis Hamilton kam nicht über Platz sechs hinaus. Teamchef Frederic Vasseur hat die Heimpleite abgehakt und setzt in Spanien wie die Silberpfeile auf möglichst schnelle Lerneffekte. „Madrid ist eine völlig neue Herausforderung für die Formel 1, auf einer neuen Strecke wird es besonders wichtig sein, sich schnell anzupassen und das Beste aus jeder Session herauszuholen“, sagte Vasseur. Recht skeptisch steht aber Hamilton dem neuen Kurs gegenüber: „Es gibt kaum echte Geraden, überholen dürfte also schwierig werden.“

Dem Rekordweltmeister fehlen in der WM-Wertung an der dritten Stelle bereits 76 Punkte auf Antonelli. Der erst 20-jährige Italiener steuert nach seinem Husarenstück in Monza mit satten 66 Zählern Vorsprung auf seinen ersten Verfolger Russell dem Titel entgegen. In Madrid um den Sieg mitmischen will auch wieder McLaren mit Weltmeister Lando Norris, der in Ungarn und den Niederlanden triumphierte, und dem heuer noch sieglosen Oscar Piastri. Max Verstappen muss in seinem Red Bull wohl weiterhin auf Fehler oder Probleme der Konkurrenz hoffen.