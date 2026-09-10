Mit „Mein Graz“ legt die Stadt eine App vor, die ihren digitalen Auftritt bündelt. User finden dort personalisierte Infos zu Angeboten, Veranstaltungen und Terminen.

„Ich werde sie nicht nutzen, aber es ist toll, dass wir sie haben“, meint Elke Kahr zur neuen „Mein Graz“-App der Stadt. Die Bürgermeisterin ist dafür bekannt, sich Smartphones bis heute zu entziehen. Für alle anderen ist die Anwendung seit kurzem verfügbar. Mit „Mein Graz“ will die Stadt alle ihre Informationen an einem Ort bündeln und personalisiert verfügbar machen.

57 Interessen aus zwölf Bereichen können Nutzerinnen und Nutzer wählen. Alle sollen nur die Infos erhalten, die sie brauchen. Von Elternschaft über Tiere bis Wirtschaft, Mobilität, Bildung oder Sport bündelt die App alle Angebote der Stadt. Auch Sportplätze kann man direkt buchen.

Nicht personenbezogener Ansatz

Wer sich „Mein Graz“ herunterlädt, muss vor der Nutzung kein Konto anlegen. „Wir verzichten bewusst darauf, personenbezogene Daten zu sammeln“, erklärt Maximilian Mazelle, Leiter der Abteilung Kommunikation der Stadt. Die angegebenen Interessen werden lokal am Gerät gespeichert.

Infos, Veranstaltungen und Termine kuratiert ein KI-basierter Algorithmus für jeden Nutzer je nach dessen Angaben. Die Anwendung ist auf Servern der Stadt „gehostet“. Das bedeutet, dass alle Informationen, welche die App über ihre Nutzer sammelt, in Graz liegen und nicht etwa bei Tech-Riesen wie Google oder Microsoft.

Zwei Jahre dauerte die Entwicklung der App. Entworfen wurde sie von der Kommunikationsabteilung der Stadt. Kostenpunkt etwa 100.000 Euro. „Das Geld bleibt im Haus“, betont Kahr. Denn die Anwendung wurde durch die ITG, den hauseigenen IT-Dienstleister der Stadt, entwickelt. Das Ziel von „Mein Graz“ ist es, neue Zielgruppen in der Stadt anzusprechen.

Knackpunkt Parken

Neben Infos und Veranstaltungen zeigen Karten Points of Interest in Graz. User können etwa zwischen öffentlichen Toiletten, E-Ladestationen, Apotheken oder Defibrillatoren wählen und sich auch zu Punkten navigieren lassen. Für die Liebhaber: Sogar Brutplätze von Vögeln an Gebäuden kann man sich anzeigen lassen. Alle Karten in der App kommen vom Stadtvermessungsamt. Bisher nicht integriert sind die Grazer Tiefgaragen. Der Grund: „Das wären privatwirtschaftliche Informationen“, meint Kahr.

© © Stadt Graz/Lex Karelly Karten zeigen Points of Interest überall in der Stadt

Nachbesserungen bei Barrierefreiheit

Auf eine Vorlesefunktion habe man bewusst verzichtet, teilt Mazelle mit. Die Stadt geht davon aus, dass Menschen mit besonderen Bedürfnissen hinsichtlich Barrierefreiheit auf ihren Endgeräten ohnehin Tools wie Screen-Reader nutzen. Anders sieht es bei der Mehrsprachigkeit aus. Die will man je nach Bedarf nachrüsten.

Derzeit befinde man sich in einer Art Testphase, in der man Feedback aus der Bevölkerung sammeln will, um weitere Anpassungen vorzunehmen. Dann will man auch weitere Sprachen implementieren. Bürgermeisterin Kahr ist außerdem wichtig zu betonen: „Die App ist ein zusätzliches Angebot für alle, die sie nutzen wollen. Wer den persönlichen Kontakt sucht, wird das weiterhin wie gehabt tun können.“