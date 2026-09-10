Experte sieht in Trump-Ankündigung verbotenen Stimmenkauf

Der Menschenrechtsexperte Manfred Nowak sieht nach der Ankündigung von US-Präsident Donald Trump, allen erwachsenen US-Bürgern bei einem Sieg seiner republikanischen Partei 5.000 Dollar (4.291,11 Euro) auszahlen zu wollen, die Integrität der US-Kongresswahl in Gefahr. "Das ist eine klare Manipulation, reiner Stimmenkauf und absolut verboten unter internationalen Standards", sagte der frühere UNO-Sonderberichterstatter im APA-Gespräch mit Blick etwa auf UNO-Rechtsakte.

© APA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA Fragezeichen über US-Wahlen