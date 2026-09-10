Von Auto gerammt: Kärntnerin bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Pkw-Lenker fuhr auf einer Kreuzung in Klagenfurt beim Abbiegen gegen ein Motorrad. Dessen Lenkerin wurde mit schweren Verletzungen ins Spital gebracht.

Schwerer Verkehrsunfall in der Stadt Klagenfurt: Beim Rechtsabbiegen auf einer Kreuzung kollidierte am Donnerstag gegen 8 Uhr ein Pkw-Lenker (83) aus dem Bezirk Klagenfurt-Land mit einer Motorradlenkerin (18) aus dem Bezirk St. Veit.

Dabei wurde die 18-Jährige über die Gegenfahrbahn auf einen Gehsteig geschleudert, wo sie mit schweren Verletzungen zu liegen kam. Sie musste von der Rettung in das UKH Klagenfurt gebracht werden.