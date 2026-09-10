„Schlechte Entscheidung“: Brite fuhr blind und betrunken 240 Kilometer

Anthony H. wollte möglichst weit weg von zu Hause, gab er vor Gericht an. Dass so eine Fahrt glimpflich ausgeht, grenzt an ein Wunder.

Betrunken und blind am Steuer? Dass so eine Fahrt über 240 Kilometer gehen kann und dann auch noch glimpflich ausgeht, grenzt an ein Wunder – und sorgt für Gesprächsstoff, weit über Großbritannien hinaus. Was war passiert? Der 50-jährige – bis dahin unbescholtene – Anthony H. war am 29. Juni 2026 spätnachts angehalten worden, weil er in Schlangenlinien fuhr und immer wieder auf den Pannenstreifen geriet. Dem amtshandelnden Beamten fiel Alkoholgeruch auf, ein Alkoholtest ergab etwas mehr als 1 Promille Blutalkohol, wie britische Medien berichten. Der Grenzwert liegt in England, Wales und Nordirland bei 0,8 Promille (soll aber im Laufe des Jahres auf 0,5 Promille verringert werden).

Gegenüber dem Polizisten gab H. an, dass er nach Schottland fahren wollte, um vor seiner Heimat, seiner Beziehung und seinen Finanzproblemen zu entkommen. Seine Verteidigerin Adele Graham gab an, dass ihr Mandant vor der Fahrt einen mentalen Zusammenbruch erlitten hatte: „Es geht um eine Person, die inmitten einer Krise eine schlechte Entscheidung getroffen hat.“ Er habe sich eingeengt gefühlt und wollte so weit weg wie möglich.

Vier Flaschen Wein

Schlecht wäre die Entscheidung aber auch ohne die Alkoholisierung gewesen, denn Anthony H. ist vor zwei Jahren erblindet, seitdem kann er nur noch Licht erkennen. Doch vier Flaschen Wein, die er mit seiner Partnerin an jenem Abend getrunken hatte, und wohl auch ein heftiger Streit dürften sein Urteilsvermögen getrübt haben.

Und so stieg H. in das Auto seiner Partnerin (ohne ihr Einverständnis), fuhr los und kam überraschend weit: von seiner Heimat Lees Close bis in die Nähe von Carlisle – rund 240 Kilometer. Dem Beamten sagte er, er sei im Dunkeln den Rücklichtern von Lkws gefolgt. Laut Anklage habe er einmal sogar gehalten, um zu tanken. Ein Angestellter habe ihm dabei geholfen.

Gericht ließ Milde walten

Verletzt wurde zum Glück niemand. Neben der Alkoholisierung beim Fahren wurde H. in drei weiteren Punkten angeklagt: Fahren ohne Führerschein, ohne Versicherung und wegen der unerlaubten Benutzung des Autos. Einen Führerschein hat er nie besessen, er gab aber an, fahren zu können, weil er sein „ganzes Leben mit Autos zu tun hatte“.

Das Gericht berücksichtigte den guten Leumund, das reumütige Geständnis und die persönlichen Umstände. Die ursprüngliche Haftstrafe (36 Wochen) wurde vom Amtsgericht Kirklee zu acht Monaten auf Bewährung ausgesetzt. So konnte Anthony H. – mit Sonnenbrille und Blindenstock – als freier Mann vom Prozess nach Hause. Übrigens Hand in Hand mit seiner Partnerin.