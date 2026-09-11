Ein Insasse der Grazer Justizanstalt Karlau befindet sich im Hunger- und Durststreik. Maßnahmenkatalog regelt in solchen Fällen das Vorgehen im Gefängnis.

Angebliche Kürzungen von Medikamenten für Häftlinge ohne ärztliche Rücksprache, Einschränkungen bei den Telefonaten in die Außenwelt: Das sollen die Beweggründe für bereits wochenlange Hunger- und Durststreiks unter mehreren verzweifelten Häftlingen in der Grazer Karlau sein, wie Angehörige berichten.

„Von einem Massenstreik kann keine Rede sein“, erklärt dazu Chefinspektor Gerhard Sampt, Mediensprecher für die Grazer Justizanstalt, auf Anfrage der Kleinen Zeitung. Wiewohl: „Tagesaktuell hat ein Insasse einen Hunger- und Durststreik angemeldet.“ Aus Datenschutzgründen könne man zum konkreten Fall keine näheren Angaben machen.

Keine Zwangsernährung in Haft

Mit Hunger- und Durststreiks sei man „in sehr seltenen Fällen“ in der Justizanstalt natürlich konfrontiert. Seitens der Justiz ist dann ein umfangreicher Maßnahmenkatalog vorgesehen, um einerseits darauf unmittelbar reagieren sowie andererseits das gesundheitliche Gefährdungspotenzial für den betroffenen Insassen möglichst gering halten zu können. „Bei Bekanntwerden eines Hunger- und Durststreiks wird unverzüglich der Anstaltsarzt verständigt, der betroffene Insasse wird täglich einer Gewichtskontrolle unterzogen. Darüber hinaus werden Vitalparameter wie etwa Blutdruck, Puls und Blutzucker nach ärztlicher Anordnung laufend überwacht und dokumentiert“, erläutert Gerhard Sampt.

Zusätzlich werde durch die Strafvollzugsbediensteten das Gespräch mit dem Betroffenen gesucht, um eine Haltungsänderung zu erreichen und ihn zur Aufgabe des Hungerstreiks zu bewegen. Entscheidend: Sobald es aus ärztlicher Sicht erforderlich erscheint, ist der Betroffene in eine öffentliche Krankenanstalt zu überstellen, denn eine zwangsweise Ernährung findet in Justizanstalten und forensisch-therapeutischen Zentren nicht statt.