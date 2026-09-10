Dieser Wettbewerb lockt Angler an den Millstätter See

Von 25. September bis 10. Oktober steht der Millstätter See im Zeichen der Fischerei. Beim Daiwa-Angeln um die Kristall-Renke gibt es Neuerungen.

Eine der traditionsreichsten Fischereiveranstaltungen Österreichs geht im Herbst in die nächste Runde: Von 25. September bis 10. Oktober lädt der Fischereiverband Millstätter See zum 31. Daiwa-Angeln um die Kristall-Renke. Nach dem Jubiläumsjahr 2025 soll die Veranstaltung heuer mit neuen Angeboten und bewährten Programmpunkten an den Erfolg der vergangenen Jahre anknüpfen.

Eine wesentliche Neuerung betrifft die Wertung bestimmter Fischarten. Künftig ist bei Waller, Hecht und Karpfen eine Lebendvermessung möglich. Die Fische müssen damit nicht mehr abgeschlagen werden. „Damit setzen wir einen weiteren Schritt in Richtung einer modernen und nachhaltigen Fischerei“, heißt es seitens des Veranstalters. Auch für das Angeln auf Waller gelten während des Wettbewerbs künftig die allgemeinen Richtlinien ohne zusätzliche Sonderbestimmungen.

© KK/Renke Der Fischereiverband Millstätter See organisiert auch heuer wieder das DAIWA-Angeln um die Kristall-Renke

Teamwettbewerb wird erweitert

Ausgebaut wird auch der in den vergangenen Jahren immer beliebter gewordene Teamwettbewerb. Dieser soll künftig zusätzliche Wertungsmöglichkeiten bieten und den gemeinschaftlichen Aspekt des Wettbewerbs weiter stärken. Neben dem eigentlichen Fischereiwettbewerb wird auch heuer wieder ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm geboten. Bewährte Veranstaltungen sollen fortgeführt und durch neue Programmpunkte ergänzt werden. Das Daiwa-Angeln soll damit nicht nur für passionierte Angler, sondern auch als Treffpunkt für Gäste und Freunde der Fischerei attraktiv sein.

In zahlreichen Wertungsklassen warten erneut hochwertige Preise auf die Teilnehmer. Auch der beliebte Glückshafen ist wieder Teil der Veranstaltung. Hauptsponsor Daiwa unterstützt das Angeln um die Kristall-Renke weiterhin als langjähriger Partner. Norbert Santner, Obmann des Fischereiverbandes Millstätter See, blickt bereits mit Vorfreude auf die Veranstaltung: „Nach einer erfolgreichen Jubiläumsveranstaltung möchten wir den eingeschlagenen Weg konsequent fortsetzen. Die Veranstaltung soll weiterhin ein Ort der Begegnung und Gemeinschaft am Millstätter See bleiben.“ Weitere Informationen gibt es auf der Homepage des Fischereiverbandes Millstatt unter www.renke.at.