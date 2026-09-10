Nach Missbrauchs-Tod sagt Verteidiger: „Es war ein Unfall“

Die Staatsanwaltschaft Wels ist eindeutig und sagt, die 40-jährige Frau aus Marchtrenk sei durch „massive Verletzungen im Unterleib und Bauchraum verstorben, die nur durch massive Gewalteinwirkung erklärbar sind“. Der 51-jährige Beschuldigte sitzt in U-Haft, mittlerweile auch ein möglicher Komplize. Sie beide sollen, so der Stand der Ermittlungen, der Frau in der Nacht auf den 26. Juni, große Mengen Alkohol verabreicht und danach brutal vergewaltigt haben. Auch vor Ausfertigung des toxikologischen Gutachtens kursiert der Wert von „knapp vier Promille“, der von der Staatsanwaltschaft bestätigt wurde. Der Verteidiger des Beschuldigten, Andreas Manhart, hingegen sagt, das alles sei ein Unfall gewesen und seinem Mandanten gehe es „nicht gut, er hat ja seine Frau verloren.“ Außerdem dementiert er jeglichen Zusammenhang der in der „Kronenzeitung“ publizierten Chats zwischen den beiden Männern, die nahelegen, dass es möglicherweise noch weitere Täter bis hin zu einem „Vergewaltigernetzwerk“ geben könnte, mit den Worten: „Eine Fantasie ist keine Tat. Schreiben kann man, was man will.“

Herr Dr. Mauhart, Ihr Mandant sitzt weiterhin in U-Haft. Wie geht es ihm denn? Andreas Mauhart: Es geht ihm natürlich nicht gut, immerhin hat er seine Frau verloren. Es war ein Unfall.

Die Staatsanwaltschaft sagt, dass er wegen Paragraph 205 mit Todesfolge angeklagt werden soll. Das bedeutet „sexueller Missbrauch einer wehrlosen Person mit Todesfolge“. Wie werden Sie ihn verteidigen? Grundsätzlich wird er gestehen, was er getan hat und was er nicht getan hat, natürlich nicht. Es wird zu klären sein, ob der Alkoholgehalt wirklich so hoch war, dass die Frau nicht mehr wusste, wo oben und unten ist.