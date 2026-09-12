Diese Feldkirchner Betriebe haben 550 Jahre auf dem Buckel

29 Feldkirchner Betriebe wurden für ihre langjährige unternehmerische Leistung von der Wirtschaftskammer geehrt. Insgesamt leisten sie 550 Jahre Unternehmertum.

Es war ein Abend voller Ehrungen, als die Wirtschaftskammer (WK) zum Landgasthof Zeilinger einlud. WK-Präsident Jürgen Mandl und WK-Bezirksobfrau Eva Hoffmann holten 29 Unternehmen vor den Vorhang. Gemeinsam stehen diese Betriebe für mehr als 550 Jahre unternehmerische Leistung.

Die geehrten Betriebe zeigen die Vielfalt des Unternehmertums im Bezirk Feldkirchen – vom Handwerk über Handel und Dienstleistungen bis zu Betrieben, die seit vielen Jahren fest in der Region verwurzelt sind. Aktuell sorgen im Bezirk über 2200 Betriebe für mehr als 10.600 Arbeitsplätze. Sie sind Arbeitgeber, Ausbilder, Nahversorger, Auftraggeber und oft auch ein wichtiger Teil des gesellschaftlichen Lebens in ihren Gemeinden. Jürgen Mandl betonte: „Wer über Jahrzehnte erfolgreich wirtschaftet, beweist unternehmerischen Mut, Ausdauer und die Bereitschaft, sich immer wieder auf neue Rahmenbedingungen einzustellen. Diese Betriebe schaffen Arbeitsplätze, bilden Fachkräfte aus und tragen wesentlich dazu bei, dass unsere Regionen wirtschaftlich stark und lebenswert bleiben.“

Für Eva Hoffmann zeigen die Ehrungen, wie sehr der Bezirk Feldkirchen von Unternehmern geprägt wird, die langfristig denken und Verantwortung übernehmen. „Hinter diesen Jubiläen stehen Menschen, die Verantwortung übernommen, Arbeitsplätze geschaffen und den Bezirk Feldkirchen mitgestaltet haben. Gerade diese langfristige Perspektive macht diese Betriebe so wertvoll für die gesamte Region“, sagt Hoffmann.